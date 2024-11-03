中信造船 兩艘巡防艦後年交付

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

中信造船（2644）為海軍打造的兩艘輕型巡防艦工程順利。其中，「防空型」原型艦將於11月初舉行安放龍骨儀式；接續，「反潛型」原型艦預計明年2月間舉行，可望2026年完成交艦，隨著建造工程推進將為中信造船營運成長增新動能。

業者表示，海軍為強化戰力，籌建二艘2,500噸輕型巡防艦，區分防空、反潛兩種構型，而原型艦艦體載台建造案經完成招標作業，由中信造船以90.5億元得標，將依計畫節點執行原型艦造艦、組裝及測試作業。

「防空型」原型艦於2023年11月17日開工，「反潛型」原型艦今年1月16日動工；率先開工的「防空型」原型艦工程進度順利，相關單位規劃在11月4日舉辦安龍儀式，代表造艦工作已有初步成果。至於「反潛型」原型艦的安龍儀式預計在開工後一年實施，暫定於明年2月進行。

中信 造船

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