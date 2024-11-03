亞果遊艇（7566）加速推進台中國際遊艇碼頭開發，新得標的台北國際遊艇港預計明年動工，加上現有的台南安平、高雄愛河灣和澎湖三處，旗下五個遊艇碼頭據點預計2026年底將全面營運，完整建構出藍色公路，可為業績增長增添新動能。

亞果遊艇表示，該公司自2017年開始啟動國內遊艇碼頭布建，台南安平部分，目前完成二期開發，現有103席泊位；澎湖遊艇碼頭部分，現有45席泊位；至於高雄愛河灣遊艇碼頭已完成87席泊位。

亞果經與台中港務分公司簽署租約，取得包括5.9萬平方公尺的陸域面積及4.87萬平方公尺的水域面積，今年投入逾10億元，分二期開發台中國際遊艇碼頭。

其中，水域部分將興建101席遊艇泊位，可停放40呎到125呎的各型遊艇，第一期碼頭泊位將於明年初底完工啟用；陸域部分則將建設全台首座遊艇展銷中心，並設置龍門吊、堆高機及立體船艇岸置場等設施，提供遊艇維修及補給服務。

其次，今年初獲得台北港觀光遊憩商業區投資經營最優投資人資格後，也正針對5.46萬平方公尺的陸域和2.17萬平方公尺的水域面積展開規劃，並進行環差等前置作業。

預計將投入逾10億元開發，配置57席泊位的國際遊艇碼頭可望於2026年底完工，打造船艇岸置場、遊艇大街、遊艇旅館、遊艇俱樂部等。屆時，旗下五個遊艇碼頭據點將進入全面營運階段。

亞果遊艇指出，該公司遊艇俱樂部現有約1,100位會員，並以南台灣為主，在台中和台北遊艇碼頭陸續加入運作行列後，未來的會員銷售將可擴大到中部、北部，有利整體營收提升。據了解，亞果遊艇今年前三季營收2.7億元，比去年前三季的2.31億元，年增16.8%。