櫃買中心業績秀 六連發

櫃買中心表示，配合上櫃公司2024年第3季財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃公司最新的財務及業務資訊，櫃買中心規劃一系列共計六場次的「櫃買市場業績發表會」，包括璟德（3152）、家登、精華、弘塑等17公司參與。

「櫃買市場業績發表會」日期分別為年11月12日、18日、20日、25日、26日及27日，櫃買中心指出，為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，本系列業績發表會安排特色產業等多樣化主題，各場主題分別為「通信網路」、「富櫃200（一）」、「富櫃200（二）」、「居家生活」、「AI產業鏈」及「電子科技」等，與會公司包含璟德、神準、普萊德、千附精密、新漢、艾訊、家登、精華、新麥、詩肯、崇友、弘塑、萬潤、雙鴻、東捷、至興，及漢科等，共邀請17家上櫃公司參與。

櫃買中心亦指出，櫃買市場業績發表會是上櫃公司與投資人之間最佳互動平台，可充分提供公司與投資人雙向交流的機會，公司可藉此說明經營方向、目標與願景，並同時向投資人分享即時多元的產業發展動態，進而提升公司資訊揭露透明度。投資人則可以藉由業績發表會，直接與多家公司高階主管進行面對面請益及互動。長期以來投資人參與都相當踴躍並頗受好評，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加。

此外，為服務未能親自到場的投資人，除「AI產業鏈」場次外，其餘場次投資人可至櫃買中心網站觀看即時轉播（櫃買中心首頁>影音直播），另各場次影音檔亦將於會後上傳至櫃買中心網站（櫃買中心首頁>櫃買影音）供投資人瀏覽。