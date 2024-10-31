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鑫創電子Q3每股純益0.76元 Q4看俏

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
鑫創電子董事長許育瑞。 聯合報系資料庫
鑫創電子董事長許育瑞。 聯合報系資料庫

工業電腦廠鑫創電子（6680）昨（31）日公布第3季稅後純益2,100萬元，與第2季持平，並較去年同期衰退三成，每股純益0.76元；前三季淨利4,800萬元，年減18.64%，每股純益2.09元。

鑫創電子受惠邊緣AI業務增長，第3季營收、毛利率、營業利益及營益率皆較第2季增長，惟在業外衰退下，導致單季獲利僅與第2季持平。展望後市，法人預估，鑫創電子10月、11月營收將續創新高，第4季為全年單季高峰，2024年營收將續寫新猷。

鑫創電子第3季毛利率35.08%，季增0.47個百分點，年增2.57個百分點；營業利益2,800萬元，優於前一季及去年同期；營益率14.41%，季增3.19個百分點，與去年同期持平。

累計前三季毛利率34.18%、營益率9.44%，毛利率較去年同期上揚，但營益率下滑；淨利4,800萬元，年減18.64%，每股純益2.09元。

毛利率 鑫創

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