鑫創電子Q3每股純益0.76元 Q4看俏
工業電腦廠鑫創電子（6680）昨（31）日公布第3季稅後純益2,100萬元，與第2季持平，並較去年同期衰退三成，每股純益0.76元；前三季淨利4,800萬元，年減18.64%，每股純益2.09元。
鑫創電子受惠邊緣AI業務增長，第3季營收、毛利率、營業利益及營益率皆較第2季增長，惟在業外衰退下，導致單季獲利僅與第2季持平。展望後市，法人預估，鑫創電子10月、11月營收將續創新高，第4季為全年單季高峰，2024年營收將續寫新猷。
鑫創電子第3季毛利率35.08%，季增0.47個百分點，年增2.57個百分點；營業利益2,800萬元，優於前一季及去年同期；營益率14.41%，季增3.19個百分點，與去年同期持平。
累計前三季毛利率34.18%、營益率9.44%，毛利率較去年同期上揚，但營益率下滑；淨利4,800萬元，年減18.64%，每股純益2.09元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言