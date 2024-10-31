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榮剛前三季每股純益3.88元 17年最佳

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

榮剛（5009）第3季財報出爐，單季毛利率27%，稅後純益9.9億元、年增88%，每股純益（EPS）1.67元；累計前三季平均毛利率26%，稅後純益22.7億元，年增36%，每股純益3.88元，改寫17年來新高紀錄。

據了解，榮剛第3季獲利明顯向上，主要是處分VIM廠房的業外收益於本季認列，對第3季獲利帶來明顯挹注。

榮剛董事會昨（31）日同步通過柳營廠50噸煉鋼爐再增加投資5.5億元；另其第3季因設備故障影響出貨量，且商用不銹鋼與工具鋼景氣低迷尚未迎來復甦，本業相較去年同期略顯遜色，但第3季毛利率相較前一季有所提升，且因公司尚有大量在手訂單，預期第4季將回復正常水準。

展望未來，航太產業需求依舊強勁，工具鋼及一般民生工業鋼品其應用範圍廣，隨著航太、油氣、能源占比拉高而此消彼長，仍保有基本量，軍工概念再次受到市場關注，也進一步推升訂單量，軍工需求看好。公司將持續努力在多變市場環境中尋找機會，透過自身高競爭力的產品及合理資源布局，在全球市場變動中保持穩健發展。

法人指出，榮剛是全台唯一專業特殊合金一貫化生產製造廠，全球精煉能量排名第12位，種類包括功能型不銹鋼、高合金工具鋼、高清淨鋼、塑膠模具鋼及超合金，有極高的技術進入門檻。

榮剛 毛利率 航太

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