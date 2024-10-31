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智擎前三季每股純益2.32元 海外銷售熱

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

新藥公司智擎（4162）昨（31）日公布第3季財報，單季稅後純益9,217萬元，年增14.1%；前三季稅後純益3.32億元，年增四成，前三季每股純益2.32元。

智擎表示，進入第4季國際市場銷售旺季，該公司的胰臟癌新藥安能得（Onivyde）在歐美及中國大陸的銷售表現都有機會成長。

智擎表示，今年前三季獲利表現主要是第2季的貢獻較多，第1季EPS 0.57元，第2季跳升至1.1元，到了第3季再度回到0.64元左右。智擎的轉移性胰臟癌一線用藥「安能得（Onivyde）」今年透過授權夥伴已在德國市場銷售，未來也要逐步擴展到其他國家。

智擎「安能得」在大陸的銷售表現也逐步看增，去年貢獻公司營收比重僅1.5%，目前已成長到5%，「安能得」預計明年在大陸申請醫保，一旦順利通過，可望為公司營收帶來新的成長。至於智擎自營的台灣市場，安能得也已獲准進入胰臟癌一線治療，公司也正在申請健保價中，最快明年有機會獲准。法人估計「安能得」銷售與權利金收入，明年都有機會成長加速，順利的話，公司明年有機會認列下一筆銷售里程碑金。

智擎 胰臟癌

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