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三商餐飲前三季純益4.18元 本月上市

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

興櫃股三商餐飲（7705）昨（31）日公布第3季獲利，第3季單季稅後純益為6,622萬元，年減43%，每股純益為1.1元；累計前三季稅後純益為2.52億元，年增率5.8%，每股純益為4.18元。三商餐飲預計於11月下旬掛牌上市。

三商餐飲表示，三商餐飲目前共有11個品牌422家門市，多品牌策略奏效　推升營運持續向上。另拿坡里炸雞也將於11月1日起改名為「三商炸雞」重塑品牌形象、提升市場辨識度，業績有望持續成長。

三商餐飲旗下三商巧福是全台最大牛肉麵連鎖店，目前旗下共有11個品牌，共有422家門市，10月又新開三家；未來仍會積極展店，並以商場為主，針對不同品牌會有不同的展店策略，像拿坡里就有九成是街邊店；另外也會積極發展新品牌，預計每年推出一至二個新品牌。

此外，作為台灣前三大披薩品牌之一，「拿坡里披薩．炸雞」即將於11月1日正式更名為「三商炸雞」，藉此重塑品牌形象，強化其炸雞市場的品牌競爭力。

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