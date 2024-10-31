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鑫創電子財報／Q3每股純益0.76元 Q4全年營運高峰

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠鑫創電子（6680）31日公布今年第3季財報，受惠邊緣AI業務增長，帶動第3季營收、毛利率、營業利益及營益率皆較上季增長，惟在業外衰退下，導致鑫創電子獲利與上季持平，年減三成，每股純益（EPS）為0.76元。展望後市，法人預估，鑫創電子10月、11月營收將續創新高，預計第4季為全年單季高峰，全年營收有望挑戰年增兩成，續寫新高紀錄。

鑫創電子公布今年第3季營收1.97億元，季增9.06%、年增4.08%，毛利率35.08%，季增0.47個百分點、年增2.57個百分點，營業利益0.28億元，優於上季及去年同期，營益率14.41%，季增3.19個百分點、與去年同期持平，稅後純益0.21億元，與上季持平，年減三成，每股純益為0.76元。

累計鑫創電子今年前三季營收達4.84億元、年增5.52%，毛利率34.18%、營益率9.44%，毛利率較去年同期上揚，但營益率下滑，歸屬於母公司業主淨利0.48億元，年減18.64%，累計EPS達2.09元。

鑫創電子董事長許育瑞先前指出，在邊緣AI業務成長帶動下，今年營收維持兩位數成長目標，2025年挑戰10億元大關，也就是今、明年營收持續創高。

鑫創電子鎖定綠能、AI、5G及充電樁/電動車領域發展。本業IPC車載電腦主攻後裝應用市場，為公司穩定成長基石，中期快速成長依靠工業應用AI、邊緣運算AI電腦，長期倍數成長機會鎖定前裝市場，包含智慧駕駛座艙及充電樁應用。

許育瑞指出，今年開始加大力度推廣邊緣AI業務，目前已經有20-30個客戶案子在Design-in階段。

鑫創電子近年成長主要依靠車用業務，平均每年業績皆有雙位數成長力道，但今年在全球車市內捲下，鑫創電子也受影響，壓抑增長幅度，但公司仍預期今年車用業務相比去年有5%至10%增長空間。

營收 鑫創

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