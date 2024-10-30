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聯合報社論／賴清德進不了國會，得怪大法官橫柴入灶

譜瑞前三季每股純益23.87元 衝USB 4市場

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

高速傳輸介面IC廠譜瑞-KY（4966）昨（30）日公告今年第3季營運成果，單季獲利7.63億元，季增34.1％、年增24.67％，每股純益9.56元，站上近八個季度以來高點；累計今年前三季獲利19.04億元，年增66.87％，每股純益23.87元。

董座趙捷表示，每部NB都至少有二個USB port，微軟也宣布USB 4是規範的連接系統，公司預期每台NB的USB 4將會從二個成長到四個，現階段認為在USB4.0／4.2 Retimer部分，沒有看到太多競爭，估2025年USB 4滲透率會達到40%，再加上公司產品能安裝在高通、AMD、輝達等系統的AI PC上，正向看待在整個USB 4市場會擁有35%的市占率。

趙捷進一步說，伺服器Redriver滲透率會高於Retimer，但Redriver競爭會更激烈，愈早進入愈有優勢，公司具備長期經驗且擁有低熱、高品質的產品，能減少客戶微調的需要。展望第4季，譜瑞-KY估以中值計算，營收將季減7.3%，毛利率落在42-46%，中值季增1.5個百分點。

USB 譜瑞

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