久昌12月掛牌 明年看旺
霍爾IC廠商久昌（6720）預計12月上旬掛牌上櫃，展望明年，董事長葉錦祥昨（30）日表示，其線性IC今年出貨量持續成長，且動能強勁，因此預期明年營運表現將優於今年。
久昌2011年成立，今年前三季合併營收3.83億元，年增49.6％，已超越去年全年及2021年的歷史高點。今年上半年毛利率達51.7％，每股純益3.3元。
久昌有超過95％營收貢獻來自於霍爾IC產品線，這項產品可利用霍爾效應來進行磁場感測，主要可分為開關型、鎖存型與線性型霍爾IC。從應用面來看，久昌近年切入電競應用有成，打入歐系線性電競鍵盤客戶供應鏈並成為主要供應商，是全球首家將霍爾IC應用於電競鍵盤的IC設計業者。
久昌上半年營收中，電競遊戲應用占業績比重35％，其次是家電與消費性應用占比31％，車用占18％。公司估計，明年電競應用的業績比重可達四成。
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