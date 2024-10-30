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聯合報社論／賴清德進不了國會，得怪大法官橫柴入灶

台寶生醫增資4億元到位

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台寶生醫（6892）昨（30）日表示，今年度現金增資案順利完成，本次以每股40元溢價發行新股1萬張，總計募集4億元資金已全數到位，增資基準日為10月30日。

本次募集資金的重點包括加速發展細胞醫療新藥與擴展美國CDMO市場。

台寶生醫執行長楊鈞堯表示，感謝所有股東及投資人對公司營運及未來發展的支持與肯定，本次現金增資的認購意願遠超過原預定的募資目標。為了公司長遠發展，在大股東及部分董事放棄認購，由董事長順利引進聯電（2303）集團旗下的宏誠創投、倍利生技創投、福友私募股權有限合夥、國泰創投、工研院ITIC（創新工業技術移轉）創投等策略投資人，優化公司股權結構。

本次特定人依發行價格的認購已如期完成，4億元增資資金全數到位。

本次募集資金將用於充實營運資金、擴增辦公室及實驗室等相關需求，並加速發展細胞醫療新藥與擴展美國CDMO市場。

創投 增資 認購

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