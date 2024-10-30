全景軟體上櫃 強打資安

全景軟體（8272）主要是提供安全認證、科技及金融資訊安全、數位轉型等整合性解決方案之銷售、專案軟體開發工程與系統維運服務，於10月23日正式掛牌上櫃，為今年度首家上櫃掛牌的資訊安全業者。

全景軟體2023年營收為4.2億元，稅後淨利為0.8億元，每股稅後純益（EPS）為4.6元。2024年上半年營收為1.6億元，稅後淨利為0.18億元，EPS為1.06元。

全景軟體成立於1998年4月，是專業的資安解決方案提供商，主要產品專注於「人」、「事」、「物」的安全認證。全景軟體之身分認證服務可支援完整的認證技術，包含一次性動態密碼OTP、多因素身分認證MFA，以及無密碼快速認證機制FIDO等。

此外，全景軟體也積極提供零信任安全機制（Zero Trust Architecture，簡稱ZTA）解決方案，在2022年度取得國家資通安全研究院「政府零信任架構身分鑑別功能符合性驗證」，亦在2023年度率先取得「政府零信任架構設備鑑別功能符合性驗證」，並獲得許多資訊安全等級A級之政府機關採用。

在金融交易方面，全景軟體早期以PKI公開金鑰加密機制相關解決方案起家，多年來協助許多銀行及證券業者建置網路銀行與證券下單的簽章加密與安控系統。目前全景軟體積極發展物聯網設備安全認證機制相關解決方案，期望在與晶片大廠策略合作之模式下，協助解決目前物聯網設備安全認證機制尚未完善之問題。

近年政府單位與企業遭駭客攻擊的事件頻傳，且台灣是半導體、科技業重鎮，許多供應鏈廠商手握重要產品研發資料，需要一套完善的資安機制與專業廠商加以協助，加上政府「資安即國安」戰略下，資安已是五大信賴產業中之安控產業一環。

在政策推動及企業需求提升下，資安產業已是備受政府及企業高度關注的關鍵產業，近年陸續有資安廠商在櫃買市場掛牌，包括普鴻、威睿、安碁資訊及偉康等，期待後續能有更多優質資安業者加入櫃買家族行列。