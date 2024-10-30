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櫃買促進永續共榮經濟

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心成立以來，長期配合國家經濟政策，扶植台灣特色企業、開發新商品、活絡市場交易，並積極與國際資本市場交流合作開拓新創業務。經過30年的發展，目前已經成為具備多層次架構與多元化商品的交易所。

不僅透過創櫃板、興櫃與上櫃市場機制，扶植不同規模與發展階段的企業循序進入資本市場，也經營債券、ETF、ETN與店頭衍生性金融商品等業務，商品多元。

此外，為了響應全球永續發展的風潮，櫃買中心持續導入相關措施協助公司邁向永續發展，並發展各項永續金融商品，引導資金挹注企業協助其永續轉型。

櫃買中心30年來成功協助超過2,500家公司進入資本市場，台灣資本市場為數眾多的公司藉由櫃買市場的協助成長茁壯，由隱形冠軍躍升至國際舞台。

目前台灣中小微新創企業家數占整體企業家數比例九成以上，是台灣經濟發展不可忽視的原動力。

科技與產業快速變化，各類新興、新創產業將陸續出現，而這些剛起步的中小微企業都需要資本市場的支持與協助。

「創櫃板」專為協助尚未公開發行的微小型新創企業而設立，成立十年來已輔導國內逾490家企業成長，並已累計逾230家企業登錄創櫃板，是當前中小微新創企業進入資本市場的最佳跳板。

近年來全球永續發展浪潮方興未艾，永續議題已由ESG整合再進化到「氣候」、「淨零」等主題。櫃買中心持續關注永續發展趨勢，不僅協助上櫃公司編製永續報告書及進行溫室氣體盤查以接軌國際，亦積極精進永續發展債券市場以協助各界取得永續發展與轉型所需的資金。

目前櫃買中心已建置綠色債券、社會責任債券、可持續發展債券及可持續發展連結債券等多元化永續發展債券制度，未來，將持續精進並積極引導資金投入公共建設、社會扶助及永續轉型。

三十而立，櫃買中心兢兢業業30年，不只繳出亮眼成績單，面對下一個30年也蓄勢待發。未來將以強化韌性、數位轉型及永續轉型理念，打造友善籌資平台與高效率交易環境。

同時，將透過櫃買市場多元化商品，提升市場參與者的永續意識、引導資源挹注永續發展，以實現升級轉型。並為台灣資本市場共創發行公司、投資大眾、中介機構多贏的局面，促進永續共榮的經濟。

債券 櫃買中心 資本市場

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