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聯合報社論／賴清德進不了國會，得怪大法官橫柴入灶

是方前三季EPS 9.73元 營運季季高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

是方電訊（6561）受惠AI算力聯盟加速飛輪效應飆升力道，推升營運表現，昨（30）日董事會通過今年第3季每股稅後純益（EPS）3.33元，累計前三季EPS為9.73元，單季、累計營收與獲利都再創新高。

法人看好，是方受惠AI持續推升IDC機房需求，雲端服務營收也持續成長，未來營運可望季季高。

是方第3季合併營收10.05億元，營收季增14.0%，首度打破單季營收10億元關卡，連五季刷新單季歷史新高，單季稅後純益2.59億元，較上季2.57億元小幅成長，年增19.4%，EPS達3.33元，連兩季創新高；累計前三季營收27.57億元，稅後純益7.58億元，年增13%，EPS達9.73元，再創歷史新高。

以產品類別區分，是方第3季來自IDC機房營收年增34.2%，占營收比重約37%；雲端應用營收年增12.3%，占15.95%；數據網路營收年增3.7%，占40%；語音通信服務年減4.2%。

是方指出，搶搭AI順風車加上IDC和網路連結等兩大趨勢，全新聯雲AI智能資料中心銷售超出預期。

EPS 營收

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