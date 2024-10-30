順達前三季每股純益16.67元 業外吃補
電池模組廠順達（3211）昨（30）日公布第3季稅後純益9.67億元，季減28.69%，年增519.87%，每股純益6.36元。前三季稅後純益25.3億元，年增386.54%，每股純益16.67元。
順達上季本業IT業務收入下滑，惟受惠業外收益大增至8.34億元，帶動獲利年增率超過五倍；單季毛利率10.73%，季減1.36個百分點，與去年同期持平；營益率4.89%，季減1.74個百分點，年減1.07個百分點。
順達前三季毛利率11.33%，年增2.51個百分點；營益率5.68%，年增1.47個百分點；業外收益21.15億元，年增936.76%；稅後純益25.3億元，年增386.54%，每股純益16.67元。
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