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聯合報社論／賴清德進不了國會，得怪大法官橫柴入灶

光環、華星光 喜迎利多

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

全球玻璃基板與光纖龍頭廠康寧（Corning）報喜，受惠光纖需求暴增，上調第4季財測，隨著產業龍頭看旺未來幾年光通訊需求火熱，華星光（4979）、光環、眾達-KY、上詮、前鼎、波若威等台灣光通訊族群同步喜迎商機，營運喊衝。

康寧發布的第3季獲利與第4季財測均超乎預期，其中，第3季光通訊部門營收年增幅達36%，主要受惠網路數據需求持續增加，尤其是應用在生成式AI模型的訓練領域，推升光纖產品需求強勁成長。

康寧是低損耗光纖的先驅，於1970年發明低損耗光纖，揭開通訊革命的序幕。

光通訊產品目前是康寧最大規模、也是成長動能最強勁的業務之一，康寧看好未來幾年光纖通訊業務營收將持續加溫。康寧日前也宣布，已與美國電信龍頭AT&T簽訂價值10億美元的多年合約，將提供光纖電纜及連接解決方案，以支援高速網路服務的擴建。

業界人士指出，隨著雲端運算及影音內容普及化，刺激高速資料傳輸光通訊產品需求，而無論消費者或企業所產生的大量數據，再進一步成為訓練AI模型的重要資源，加大市場對光纖產品的需求。

光通訊龍頭廠看旺未來幾年產業前景，台廠也將同步大啖AI趨勢點燃的火熱商機。眾達-KY受惠AI趨勢推升，去年第4季起相關需求「迅猛暴增」，董事長陳靖仁認為，AI算力無窮大，未來包括GPU與GPU、GPU與CPU等核心串聯都會走向光連接。

光環受惠5G與光纖到府等網路基礎建設需求升溫，第2季起營運轉強，先前已透過200G及400G等高速可插拔式光收發模組等產品，切入網路服務商資料中心供應鏈，也協助客戶代工800G等更高速產品。

光纖 光通訊 康寧

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