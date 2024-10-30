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是方：前3季每股賺9.73元 AI加持創新高

中央社／ 台北30日電

是方電訊第3季財報出爐，合併營收新台幣10.05億元，每股盈餘（EPS）達3.33元，季營收首度突破10億元關卡，連5季創單季新高；累計今年前3季營收27.6億元，EPS為9.73元，再創高峰。

是方表示，搶搭AI順風車，加上IDC和網路連結兩大趨勢，使得全新的聯雲AI智能資料中心銷售超出預期，催動飛輪效應飆升力道。尤其自聯雲AI智能資料中心大樓啟用以來，無論是在機房出租、網路服務，乃至雲端服務收益等業務，營收都有大幅度成長。

截至目前為止，是方旗下所屬全國最大網際網路交換中心TPIX會員數達到190個，全球排名74名。

是方指出，今年6月起，為滿足亞洲地區日益旺盛的AI算力需求，積極尋覓戰略夥伴，並成功與雲服務運營商昕奇雲端、輝達（Nvidia）認證的雲服務商GMI Cloud建立合作關係，整合智能資料中心基礎設施、雲計算服務和GPU算力等領域的資源，打造AI雲算力生態系統，提供人工智慧雲計算解決方案。

緊接著今年7月，是方攜手美超微、翔耀實業等戰略夥伴共同成立台灣AI算力中心（Artificial IntelligenceComputing Center，簡稱AICC），成為亞洲第一座搭載H200核心設備的算力中心，是方指出，在算力即國力的時代，未來更能強化台灣國家競爭韌性，成為亞洲AI算力技術發展先驅。

此外，AI數據中心開發商Zettabyte日前宣布，將結合是方電訊與GPU伺服器龍頭製造商緯創（Wistron）達成三方合作，是方說明，透過是方聯雲AI智能資料中心的高功率供應，以及緯創高性能的節能配置，與Zettabyte液冷技術整合，提高AI運算效率，預計於2025年推出進階AI服務。

AI 營收

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