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康芮颱風防颱考量 櫃買投資人講座10月31日台中場取消

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心表示，因應交通部中央氣象署已發布康芮颱風海上陸上颱風警報，基於防颱考量，櫃買中心取消原預定於10月31日與統一證券（統一證券台中分公司；台中市西區五權西路一段257號3樓）合作舉辦的櫃買市場投資人講座。

櫃買中心為利各項交易新制運作順暢及推廣櫃買市場相關商品，於2024年共規劃舉辦28場次的櫃買市場投資人講座，最後一場講座將於11月28日於台北舉辦。為提供投資人多元的參加方式，本年度台北場次均同步採網路線上影音直播及部分場次錄製影音檔，歡迎投資人至櫃買中心網站首頁點選「櫃買影音專區」（網址：https://www.tpex.org.tw/zh-tw/about/company/media/education.html；首頁\關於櫃買\櫃買影音\投資人講座）連結觀看。

康芮颱風 櫃買中心

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