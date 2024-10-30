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霍爾IC廠商久昌將於12月上旬掛牌 明年展望持續看好

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
久昌董事長葉錦祥。記者鐘惠玲／攝影
久昌董事長葉錦祥。記者鐘惠玲／攝影

霍爾IC廠商久昌（6720）預計最快將於12月上旬掛牌，展望明年，該公司董事長葉錦祥表示，其線性IC今年出貨量持續成長，且動能仍強勁，因此預期明年營運表現將優於今年。

久昌成立於2011年，今年前三季合併營收3.83億元，年增49.6%，上半年毛利率達51.7%，每股純益3.3元。

目前久昌超過95%營收貢獻來自於霍爾IC產品線，這項產品可利用霍爾效應來進行磁場感測，主要可分為開關型、鎖存型與線性型霍爾IC。從應用面來看，久昌近年切入電競應用有成，打入歐系線性電競鍵盤客戶供應鏈並成為主要供應商，是全球首家將霍爾IC應用於電競鍵盤的IC設計業者。

久昌上半年營收中，電競遊戲應用占業績比重達35%，其次是家電與消費性應用，比重也達31%，車用則占18%。該公司估計，明年電競應用的業績比重可能進一步達四成。

IC設計 毛利率 營收 電競鍵盤

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