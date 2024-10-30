AI 催油門 是方前三季每股大賺9.73元

是方電訊（6561）受惠受惠AI算力聯盟加速飛輪效應飆升力道，推升是方營運表現，30日董事會通過今年第3季每股稅後純益達3.33元，累計前三季每股稅後純益9.73元，單季及累計營收、獲利都再創新高。

法人看好，是方受惠AI持續推升IDC機房需求，雲端服務營收也持續成長，是方營運可望季季高。

是方第3季合併營收為10.05億元，營收季增14.04%，首度打破單季營收十億元關卡，連續五個季度刷新單季歷史新高，單季稅後純益2.59億元，較上季2.57億元小幅成長，年增19.4%，每股稅後純益達3.33元，維持歷史新高水準。

以產品類別區分，是方第3季來自IDC機房服務營收年增34.2%，佔營收比重約37%，雲端應用服務年增12.3%，貢獻營收比重約15.95%，數據網路營收年增3.7%，貢獻營收占比約40%，語音通信服務年減4.2%。

是方累計前三季是方營收27.57億元，稅後純益7.58億元，較去年6.7億元成長13%，每股稅後純益9.73元，再創歷史新高。

是方指出，成功搶搭AI順風車，再加上IDC和網路連結等兩大趨勢，使得全新的聯雲AI智能資料中心銷售超出預期，催動飛輪效應飆升力道。尤其自聯雲AI智能資料中心大樓啟用以來，無論是在機房出租、網路服務巷，乃至雲端服務收益等業務，營收都有大幅度成長。

此外，另截至目前為止，是方旗下所屬全國最大網際網路交換中心TPIX會員數達到190位，全球排名74名。

看準亞洲地區日益旺盛的AI算力需求，是方表示，自今年6月起積極尋覓戰略夥伴，並成功與雲服務運營商昕奇雲端、輝達（NVIDIA）認證的雲服務商GMI Cloud建立合作關係，整合智能資料中心基礎設施、雲計算服務和GPU算力等領域的優質資源，共同打造領先亞洲市場的AI雲算力生態系統，為客戶提供多元、靈活、穩定的人工智慧雲計算解決方案。

此外，是方表示，今年7月攜手美超微、翔耀實業（2438）等戰略夥伴共同成立台灣AI算力中心（AICC），成為亞洲第一座搭載H200核心設備的算力中心，在算力即國力的時代，未來更能強化台灣國家競爭韌性，成為亞洲AI算力技術發展先驅。

此外，全球AI數據中心開發領導者Zettabyte也在日前宣布，將結合是方電訊與GPU伺服器龍頭製造商緯創（3231）（Wistron）達成三方合作，透過是方聯雲AI智能資料中心的高功率供應，以及緯創高性能的節能配置，與Zettabyte液冷技術整合，致力於提高AI運算效率，預計於2025年推出進階AI服務，未來勢必將成為高性能AI解決方案的首選。