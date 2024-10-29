銳澤上櫃 承銷價120元
高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）辦理初次上櫃普通股股票（IPO）競價拍賣承銷作業， 昨（29）日以公開方式完成電腦開標作業，本次辦理競價拍賣2,140張，全部拍賣成功，得標加權平均價格為154.93元。
銳澤辦理上櫃前公開承銷競價拍賣，市場反應熱烈，吸引參與投標的合格投標數量共計25,974張，競價拍賣超額認購比率達12.14倍。銳澤將於明（31）日至11月4日公開申購3,145張，承銷價格120元，11月6日公開抽籤，規劃11月12日上櫃。
銳澤掌握半導體產業氣體供應系統解決方案關鍵技術，以及擁有極高的客戶覆蓋率，遍布全台據點，能提供在地化即時服務等優勢，且透過導入數位化管理提高施工效率及員工培訓效率，提供客戶穩定的工程品質，助力旗下氣體供應主系統與Turnkey統包接案業務表現。
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