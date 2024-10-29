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德微衝刺AI 火力全開

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
德微衝刺AI應用
德微衝刺AI應用

二極體廠德微（3675）大搶AI商機，在智慧眼鏡、耳機、AI PC等AI終端裝置應用火力全開，董事長張恩傑昨（29）日指出，AI營收占比將於二至三年內呈倍增以上表現。法人看好，德微在AI浪潮推動下，明年每股純益有望挑戰15元，2026年持續看俏，上看賺二個股本。

張恩傑指出， AI市場規模未來五年年複合成長率（CAGR）將達80％，包含智慧眼鏡、耳機、穿戴裝置、無人機及協作機器人等終端應用都有很大商機，未來不論是智慧眼鏡或耳機都需要使用到靜電防護元件（ESD）或是TVS，德微可提供最好的產品。

張恩傑表示，除可應用在大電流的TVS產品線外，德微還開發出新款閘流體（thyristor）產品線，可取代部分的雙極性電晶體（BJT）及IGBT市場，當中最大貢獻就在於德微剛收購的基隆廠。

張恩傑說，基隆廠併入德微財報首月就開始獲利，且目前還未發揮出明顯功效，未來基隆廠將是德微在AI終端市場布局的重要廠區，會投入更多研發費用，開發出品質更好的產品線。

針對目前功率半導體市場，張恩傑分析，由於先前眾多中國大陸廠商投入太大資本開拓產能，不僅讓功率半導體市場整體庫存水位上升，更因太陽能市場出口受到限制，陸廠殺價競爭，美國可能明年1月起對大陸電動車及太陽能等產品加徵關稅，現在有很多客戶詢問德微台灣產能能否供給，對德微來說是一大轉單商機。

張恩傑指出，由於AI終端市場未來將進入爆發性成長，德微產品線位在其中，AI相關領域業績可望未來二、三年內成長一倍以上，成為推動業績成長的主要動能。

法人推估，德微明年每股淨利有機會上看15元以上，2026年在AI商機推動下，整體獲利挑戰賺兩個股本，業績成長動能逐年創高。

AI 太陽能 德微

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