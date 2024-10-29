安碁資訊前三季EPS 7.32元 逐季向上

宏碁集團旗下資安廠安碁資訊（6690）昨（29）日公布今年第3季稅後純益0.6億元，季增7.14%、年增18.19%，創單季新高，營益率14.87%亦登頂，每股純益2.75元。展望後市，法人預估，安碁資訊今年營收、獲利皆有望登頂。

安碁資訊第3季營收5.61億元，季增5.85%、年增18.35%；毛利率42.1%，季增1.77個百分點、年增2.5個百分點，為歷史次高，營益率14.87%，季增1.46個百分點、年增1.19個百分點，為上櫃來單季新高。

累計今年前三季營收15.43億元、年增16.63%，毛利率41%、營益率13.67%，皆優於去年同期；前三季稅後純益1.61億元、年增19.26%，每股純益7.32元。

安碁資訊亦代子公司宏碁雲架構公告，董事會決議辦理現金增資發行新股，全案發行總金額達7億元。安碁資訊表示，增資主要是充實營運資金。

安碁資訊下半年除原有簽約專案外，看好政府資安法規的實施要求，上市櫃企業、電商網購及中小企業在資安投資大幅成長。另外，因應企業上雲面臨的安全威脅，安碁資訊陸續與三大雲端業者洽談雲端安全防護合作，提供專屬客製的資安防護韌性服務與資安檢測服務。

安碁資訊總經理吳乙南先前指出，今年營運有望逐季成長，全年營收維持年增雙位數百分比目標。