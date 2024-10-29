邦睿生技12月登創新板

邦睿生技（6955）將於12月初掛牌上市登創新板，暫定承銷價格每股108元。法人預估，台灣營收今年將比明年成長近五成。

邦睿生技將在昨（29）日舉行上市前業績發表會，董事長暨總經理徐振騰表示，邦睿生技以「男性不孕症」整體解決方案打響國際知名度，市場已行銷全球53個國家，看好全球人工生殖產業快速蓬勃的浪潮，今年前三季營收已追平去年全年表現，上半年每股稅後純益（EPS）1.56元，也已超過去年全年的1.51元。

邦睿生技實收資本額1.96億元，上市後資本額將提升到2.16億元，最大股東為徐振騰主導的博邦公司，持股約17.4%，第二大股東為維梧創投的14.17%，第三大股東中華開發7.02%，另外醫材廠華廣也持有約5%。

徐振騰表示，隨人口結構老化、高度壓力與飲食生活習慣改變的交互作用之下，不孕人數逐年攀升，但社會較多關注女性無法生育，卻鮮少關注男性生育狀況，這就造就邦睿生技利基點。邦睿生技為高階醫材公司，目前擁有人工智慧光學顯微技術、固態染色轉印技術、及精子活動力優選技術等三大核心競爭力。

邦睿生技今年前三季營收1.6億元，年增47.4%，超越去年全年表現；今年上半年稅後純益0.31億元，每股純益（EPS）為1.56元，也高過去年全年的1.51元。