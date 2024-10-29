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系微自結第3季損益 稅前利益1.1億元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

系微（6231）29日公告今年第3季自結損益，營業利益1.05億元，稅前利益1.1億元。

系微今年第3季營收4.13億元，營業利益1.05億元，稅前利益1.1億元。系微表示，此為自結數，尚未經會計師核閱。

系微今日同步公告，將於11月6日召開董事會，屆時將公布完整第3季財報。

系微受惠品牌商加速推出AI PC新品，帶動今年第3季營收創下歷史新高紀錄。系微表示，在全球首批AI電腦與Copilot+電腦，無論是x86或是Arm平台，都已搭載旗下InsydeH2O量產出貨。

系微先前因股價波動異常，公布今年9月財務數字，單月營收1.97億元、年增27.96%，稅前淨利0.8億元、年增73.83%，稅後純益0.65億元、年增71.02%，單月每股純益（EPS）達1.43元，優於去年同期的1元。

累計系微今年8、9月營收達3.06億元、年增18.84%，稅前淨利0.93億元、年增31.91%，稅後純益0.75億元、年增33.2%，累計8、9月每股純益為1.65元，亦優於去年同期的1.48元。

營收 系微

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