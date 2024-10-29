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安碁資訊財報／第3季獲利 營益率雙創高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團旗下資安廠安碁資訊（6690）29日公布今年第3季財報，稅後純益季增7.14%、年增18.19%，創下單季歷史新高紀錄，營益率14.87%、亦登頂，每股純益（EPS）達2.75元。展望後市，法人預估，安碁資訊今年營收、獲利皆有望登頂。

安碁資訊公布今年第3季營收5.61億元，季增5.85%、年增18.35%，毛利率42.1%，季增1.77個百分點、年增2.5個百分點，為歷史次高紀錄，營益率14.87%，季增1.46個百分點、年增1.19個百分點，為上櫃來單季歷史新高，稅後純益達0.6億元。

累計安碁資訊今年前三季營收達15.43億元、年增16.63%，毛利率41%、營益率13.67%，皆優於去年同期成績，累計前三季稅後純益達1.61億元、年增19.26%，EPS達7.32元。

此外，安碁資訊今日亦代子公司宏碁雲架構公告，董事會決議辦理現金增資發行新股，全案發行總金額達7億元，股數為70,000仟股。安碁資訊表示，增資主要是充實營運資金。

安碁資訊總經理吳乙南先前預期，今年營運有望逐季成長，全年營收維持年增雙位數百分比目標。法人預估，安碁資訊今年營收、獲利都有望創高。

營收 財報

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