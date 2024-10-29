銳澤競拍加權平均得標價格154.93元 超額認購12.14倍

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）辦理初次上櫃普通股股票(IPO)競價拍賣承銷作業，已於今日上午10時於台灣證券交易所以公開方式完成電腦開標作業，本次辦理競價拍賣2140張，全部順利拍賣成功，得標加權平均價格為154.93元。

銳澤本次辦理上櫃前公開承銷競價拍賣，市場反應熱烈，吸引參與投標的合格投標數量共計2萬5974張，競價拍賣超額認購比率達12.14倍。銳澤將於10月31日至11月04日進行公開申購3145張，承銷價格120元，預計於11月6日公開抽籤，並預計於11月12日掛牌上櫃。

銳澤憑藉掌握半導體產業氣體供應系統解決方案關鍵技術，以及擁有高度客戶覆蓋率，遍布全台據點能提供在地化即時服務等優勢，且透過導入數位化管理提高施工效率及員工培訓效率，提供客戶穩定的工程品質，助力旗下氣體供應主系統與Turnkey統包接案業務表現，此外，銳澤仍積極開拓台灣、日本、新加坡區域市場布局，有助於堆疊未來整體營運良好發展。