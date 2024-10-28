中光電上季 EPS 0.52元 林惠姿任總座

中光電（5371）昨（28）日公布第3季財報，單季毛利率16.61%，季減1.32個百分點，也比去年同期下滑5.08個百分點；稅後純益2.03億元，季減28.1%，年減56.6%，每股稅後純益0.52元。

中光電累計前三季毛利率17.36%，年減2.48個百分點；稅後純益6.28億元，年減44.6%，每股稅後純益1.61元。

中光電昨天並公告，董事會通過總經理異動案，原總經理吳秀蕙因配合集團營運規劃，將專注子公司中光電智能機器人公司營運發展，將自今年11月1日起辭任總經理職務。中光電新任總經理將由林惠姿擔任，並朝專注及優化顯示事業群營運發展。

此外，中光電董事會昨天決議對子公司中光電智能機器人公司增資，預計增資1,500萬股，每股30元，合計共增資4.5億元，將以自有資金作長期投資。

中光電將於今（29）日召開線上法人說明會，說明第3季財務及營運報告。中光電成功孵育無人機等子公司的績效，預料也會成為法人關切焦點。