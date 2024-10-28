亞泰前三季獲利逼近去年

影像感測模組（CIS）大廠亞泰（4974）昨（28）日公布第3季本業獲利1.66億元，創新高，毛利率也以16.93%攻上四季來高點，惟受匯損影響，單季稅後純益1.37億元，約持平前一季，年增25%，每股純益1.9元。前三季每股純益5.38元，為同期次高，逼近去年全年每股純益5.64元。

亞泰EPS 亞泰第3季合併營收13.35億元，季增22%，年增59%；毛利率16.93%，季增0.98個百分點，為四季來最佳；營業利益約1.66億元，年增76%，季增36%，營收、本業獲利皆創單季新高。

亞泰前三季合併營收32.86億元，年增20%；營業毛利5.44億元，年增16%；營業利益3.84億元，年增19%；稅後純益3.9億元，年增11%，每股純益5.38元。

亞泰預計今天召開線上法說會，由總經理吳淑品主持，並釋出最新營運展望。亞泰昨天股價收99.1元，下滑2.4元。

展望本季，亞泰表示，公司持續聚焦核心影像感測技術，應用光機電整合能力，積極拓展產品多角化，與國際大廠合作開發AOI工業檢測模組，擴展AOI產品往多尺寸、多樣性等面向發展，期望發揮產品多元應用效益，再創新的成長動能。

亞泰CIS產品主要應用於多功能事務機（MFP），全球前五大品牌中，有四家都是亞泰的客戶，由於下游客戶庫存已告一段落，亞泰受惠大廠急單湧進，近三個月營收均站穩4億元之上，惟本季進入傳統淡季，實際營運表現將待公司釋出最新展望。