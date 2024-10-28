仁新新藥臨床 有進展

眼科新藥研發公司仁新（6696）子公司Belite Bio開發的口服眼疾新藥LBS-008，傳出本季進行三期臨床試驗期中分析，推升Belite美國股價大漲，25日市值衝破20億美元大關。業內認為，若結果正向，仁新將可望母以子貴。

除此之外，美國眼科學會2024年會（AAO 2024）日前召開時，Belite開發的治療青少年斯特格病變新藥LBS-008，獲得眼科權威的正面態度，為此讓仁新母子公司在美台兩地資本市場也受到高度關注，引發一波討論。

市場分析，成立於2016年的Belite Bio是在2022年4月底在美國那斯達克（Nasdaq）市場掛牌交易，該公司今年以來受惠於LBS-008的臨床進展，自今年4月下旬起一路由32美元漲至10月26日最後一個交易日的66.9美元，漲幅超過一倍，相較於2022年6美元的發行價位，漲幅更是高達十倍以上。

據悉，仁新持有belite股權約56%，持有的潛在利益逾10億美元（約新台幣320億元），而當前仁新市值僅百億元左右，是受矚目的關鍵之一。

Belite Bio的LBS-008是一項全新開發的口服用藥，可減緩或阻止黃斑部病變與斯特格病變的惡化，仁新花費五年及4,500萬美元研發費用，將藥品自臨床前推進至三期。

法人透露，LBS-008針對青少年斯特格病變預計本季進行三期期中分析，分析結果將在明年首季公布，由於這個疾病目前仍然無藥可醫，具孤兒藥資格，美國患者人數約3萬人，推估市場規模30億美元。