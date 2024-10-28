永信建第3季 EPS 4.94元 獲利亮眼

永信建（5508）昨（28）日公布第3季財報，交出稅後純益10.73億元的亮麗成績單，為史上單季次高，年增50%，每股純益4.94元；累計今年前三季獲利31.77億元，每股純益14.61元，已超越去年全年，今年獲利將可再締造新猷。

永信建表示，今年可供銷售入帳的個案，包含已完工的「謙樂」、「禾豐」、「豐華大鎮」、「博萃」、「原旭」、「晴遠」、「詠光」、「R5新世代」，以及4月開始銷售的鳳山區「繪上品」。

進入下半年，7月份有位在仁武區澄清湖附近的「澄光」及鳳山區鳳翔特區附近的「水律」建案開始銷售，在高雄房市火熱下，兩個新案成為挹注營運增長的新動能。

以第3季財報來看，單季營收為30.24億元，相較去年同期的21.41億元成長41.2%，毛利率並由去年的46.1%提高為48.2%，進而推升稅後純益為10.73億元，比去年同期的7.15億元，增加50%，每股純益4.94元。

累計今年前三季稅後純益31.77億元，每股純益14.61元，已超越去年全年獲利表現，今年將可再締造新猷。永信建昨日上漲0.5元，收在215元。

永信建進一步指出，在央行祭出第七波信用管制下，因該公司採成屋銷售方式，成為「海嘯第一排」，雖然從實際營運面而言，客戶房貸作業均相當正常；但就心理層面來看，已造成欲購屋的民眾有觀望心態，普遍有拉長時間等待房價下跌的市場氛圍。

該公司估算短期看屋來客量和成交量恐減少40%至60%，由於從下訂成交至交屋期程約一個半月至兩個月，將波及第4季營運表現。

不過，展望營運前景，該公司對於明年建案時程仍按規劃推進；總計有四個建案將完工銷售，合計金額為110億元；上半年部分，「馥樂」新案預計明年第1季完工，總銷約為19億元；「仁武大昌二期」預計明年第2季完工，總銷約為45億元。

下半年部分，「鼓山龍華九期」預計明年第3季完工，總銷約為27億元；「楠梓高雄大學二期」預計明年第4季完工，總銷約為19億元。