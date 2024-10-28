匯鑽科績優 毛利率 UP

電子電鍍產業雖是小型次產業，台系供應鏈匯鑽科（8431）在成為蘋果手機Type-C連接線的珍珠鍍鎳表面處理最大供應商後，讓電子電鍍業成為熱議話題。

隨著iPhone 16帶動的換機潮效應逐漸浮現，推升匯鑽科營收表現，第3季起逐漸增溫發酵。法人預估，下半年iPhone 16出貨量上看9,000萬支，其中第3季iPhone系列產量約5,200萬支，季增33%，年增4%；在出貨量成長下，匯鑽科第3季營收季增18%。

隨著產品組合優化，法人預估，匯鑽科第4季單月營收均可逾1億元，隨著毛利率上揚，單季每股獲利上看1元，優於第2季的0.36元。

在中國大陸智慧機品牌廠訂單方面，匯鑽科獲得榮耀V3折疊手機電池艙蓋板訂單，第一批2萬片在10月中旬量產，並從500片持續增加至1,000片、1,500片，且每日出貨。這款機型一年需求量約300萬支，其他還有五種機款也約一年各300萬至500萬支需求量。

法人表示，匯鑽科受惠於產品組合優化，加上美系客戶及大陸客戶新訂單挹注，泰國廠、越南廠及台灣廠接獲汽車、通訊與半導體組件電鍍訂單，預計今年底前單月營收挑戰1.1億至1.3億元，下半年將轉虧為盈，明年每股獲利挑戰4至5元，將是近五年新高。

匯鑽科董事長李素白指出，公司掌握AI手機發展、製造自動化、供應鏈往東南亞布局等趨勢，樂觀看待未來二、三年營運發展。