快訊

蘋果M4版iMac無預警登場！記憶體升級、定價44900元7大看點一次看

MLB／道奇公布世界大賽G3先發陣容 大谷翔平扛首棒DH

匯鑽科績優 毛利率 UP

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北報導

電子電鍍產業雖是小型次產業，台系供應鏈匯鑽科（8431）在成為蘋果手機Type-C連接線的珍珠鍍鎳表面處理最大供應商後，讓電子電鍍業成為熱議話題。

隨著iPhone 16帶動的換機潮效應逐漸浮現，推升匯鑽科營收表現，第3季起逐漸增溫發酵。法人預估，下半年iPhone 16出貨量上看9,000萬支，其中第3季iPhone系列產量約5,200萬支，季增33%，年增4%；在出貨量成長下，匯鑽科第3季營收季增18%。

隨著產品組合優化，法人預估，匯鑽科第4季單月營收均可逾1億元，隨著毛利率上揚，單季每股獲利上看1元，優於第2季的0.36元。

在中國大陸智慧機品牌廠訂單方面，匯鑽科獲得榮耀V3折疊手機電池艙蓋板訂單，第一批2萬片在10月中旬量產，並從500片持續增加至1,000片、1,500片，且每日出貨。這款機型一年需求量約300萬支，其他還有五種機款也約一年各300萬至500萬支需求量。

法人表示，匯鑽科受惠於產品組合優化，加上美系客戶及大陸客戶新訂單挹注，泰國廠、越南廠及台灣廠接獲汽車、通訊與半導體組件電鍍訂單，預計今年底前單月營收挑戰1.1億至1.3億元，下半年將轉虧為盈，明年每股獲利挑戰4至5元，將是近五年新高。

匯鑽科董事長李素白指出，公司掌握AI手機發展、製造自動化、供應鏈往東南亞布局等趨勢，樂觀看待未來二、三年營運發展。

折疊手機 營收

延伸閱讀

已有多人被騙 杭州警方提醒關閉iPhone這項功能

青森蘋果季開跑 全聯滿額折10元、大潤發抽iPhone 16

印尼買不到iPhone 16！蘋果沒做到一件事 慘遭當局禁售

陸上季智慧手機出貨增3.2% iPhone重返前五 排名第二

相關新聞

德微前三季 EPS 6.49元

IDM分離式元件廠德微科技（3675）昨（28）日董事會通過第3季財報，稅後純益1.15億元，季減10.2%、年增29....

台星科前三季 EPS 4.68元 本季仍淡

封測廠台星科（3265）昨（28）日公布第3季稅後純益1.74億元，下探近三季低點，每股純益1.28元。法人指出，台星科...

永信建第3季 EPS 4.94元 獲利亮眼

永信建（5508）昨（28）日公布第3季財報，交出稅後純益10.73億元的亮麗成績單，為史上單季次高，年增50%，每股純...

亞泰前三季獲利逼近去年

影像感測模組（CIS）大廠亞泰（4974）昨（28）日公布第3季本業獲利1.66億元，創新高，毛利率也以16.93%攻上...

中光電上季 EPS 0.52元 林惠姿任總座

中光電（5371）昨（28）日公布第3季財報，單季毛利率16.61%，季減1.32個百分點，也比去年同期下滑5.08個百...

宏碩系統Q3 EPS 0.64元

宏碩系統（6895）董事會昨（28）日通過今年第3季財報，單季合併營收9,843.2萬元，季增12.5%，年增15.3%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。