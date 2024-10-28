宏碩系統Q3 EPS 0.64元

宏碩系統（6895）董事會昨（28）日通過今年第3季財報，單季合併營收9,843.2萬元，季增12.5%，年增15.3%。毛利率49.03%，季增10.86個百分點、年增6.94個百分點；單季稅後純益2,179.7萬元，季增90.7%，年增123.6%，每股純益0.64元。單季合併營收、毛利率、稅後純益及每股純益均來到近三季新高。

除毛利率表現優於第2季外，宏碩系統第3季營益率與淨利率均較前一季成長。營益率與淨利率分別達26.01%及22.14%，優於第2季的13.49%及13.06%。

宏碩系統今年前三季合併營收2.57億元，年減14.6%。毛利率43.64%，年減4.47個百分點。稅後純益4,481.1萬元，年減22.1%，每股純益1.31元。