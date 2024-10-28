德微前三季 EPS 6.49元

IDM分離式元件廠德微科技（3675）昨（28）日董事會通過第3季財報，稅後純益1.15億元，季減10.2%、年增29.21%，每股純益2.1元。

展望後市，因持續進行資源整併與併購計畫，整體營運成果顯現，董座張恩傑看好AI市場趨勢成形，AI行動裝置中不可或缺的保護元件ESD及TVS等產品需求長，也是公司主力產品，有望帶動業績。

德微第3季合併營收7.44億元，季增15%、年增71%，因資源整併及產品優化，毛利率寫下單季新高42%，歸屬母公司純益1.15億元，稅後純益1.18億元，受匯損影響，單季每股純益2.1元，低於前一季的2.48元。今年前三季獲利3.39億元，每股純益6.49元。

看待市況，張恩傑認為，公司生產的保護元件ESD及TVS將是推升下一波營收與獲利雙成長產品，AI行動裝置所需的規格及品質要求較消費性產品更高，將投入較高的研發費用，拉開與競爭者之差距。今年第4季預期毛利率應可維持第3季之水平。