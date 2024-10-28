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寶雅財報／第3季稅後純益7.63億元、每股賺逾7元 展店持續成長

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

寶雅（5904）28日公布第3季財報，單季稅後純益7.63億元，年增7%，每股純益（EPS）7.27元，累計今年前九月稅後純益20.54億元，年增11.3%，每股純益19.59元。

寶雅第3季營收為61.2億元，年增4.3%，營業毛利為28.2億元，毛利率為46%，營業利益為9.51億元，營業利益率15.5%。累計今年前九月營收為176.26億元，年增7.2%，營業毛利為78.87億元，毛利率為44.7%，營業利益為25.3億元，營業利益率14.4%。

截至9月底為止，全國共有403間寶雅、4間寶家。寶雅國際將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由新美妝及店中店店型，提高滲透率；同時寶雅國際將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。

寶雅會員於10月份正式突破1,000萬，POYA APP的使用率提升為70%，年度展店雙位數成長，未來將持續提升消費體驗及品類發展，並藉由數位轉型及優化提升線上流量。在展店計畫中提升整體市場滲透率，並透過賣場陳列優化，提升實體店面的顧客體驗，增加消費頻次，同時，藉由數位轉型、精準行銷及優化服務提升顧客忠誠度。

寶雅同樣自2022年推出自有品牌，今年推出多項新品，其中看準暑期出遊旺季，旗下「POYA COZY」推出免洗系列，搶攻國人旅遊商機，其餘還推出蒟蒻凍、自訂款髮箍、免洗商品、織品等各項產品，也預計8月中推出POYA Chill瓶裝水。

寶雅同時積極發展物流中心，目前共有桃園、高雄、彰化等三個據點，其中桃園物流中心目前可支應246家門市，高雄物流中心則可支應243家門市，而彰化物流中心在去年取得土地、建物使用權後，正積極規劃，主要將作為中部物流中心使用，未來除了將支援中南部寶雅現有門店，並有利未來寶雅在中南部的拓點計畫。

寶雅 消費

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