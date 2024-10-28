大研生醫登錄興櫃 首日大漲1.61倍拉開蜜月行情序幕

營養保健食品品牌大研生醫（7780）28日登錄興櫃交易，每股參考價68元，盤中一度衝達180元，終場收在178元，上漲110元，漲幅161.76%，順利拉開蜜月行情序幕。

大研生醫2018年成立，專注營養補充品的研發與銷售，主要從事保健食品研發、銷售及品牌經營，目前所販售的產品包括魚油、葉黃素、瑪卡、苦瓜胜肽肉桂膠囊、女性益生菌、好睡眠芝麻素、高膳食纖維粉包等，銷售通路除公司官網外，還透過網路通路如momo 、PChome，實體通路則有屈臣氏、全家及康是美等。

大研生醫表示，未來計畫再研發精進現有產品，並以了解市場或消費者需求的方向增加新產品，除現有品牌外，將再新增平價澳洲品牌及日本當地品牌，提供不同族群客戶購買，以投入不同類型及不同地區市場等方式，深入強化耕耘，擴大市場占有率。

大研生醫指出，保健食品為自行研發配方及銷售自有品牌產品，範圍含括不同多種不同類型的產品，如降血糖血脂、女性私密處保養、腸胃保健、男性精力增加及睡眠品質提升等產品，針對不同消費族群定位及產品特性，深入強化耕耘。

大研生醫以「食品工業」產業類別進入資本市場，對未來健康食品的需求展望樂觀，認為有助於業績穩健成長。