寶雅財報／第3季EPS創歷史新高 前三季賺近兩個股本

寶雅（5904）28日公告第3季財報，單季稅後純益7.63億元，年增7.02%，單季每股純益7.27元，創下單季歷史新高，符合市場預期，累計前三季稅後純益20.54億元，EPS 19.59元，大賺近二個股本，亦創同期新高水準。

寶雅表示，第3季營運表現亮眼，動能主要來自周年慶、醫美節等活動，除了實體賣場銷售增溫，今年在電商的部分也有不錯的業績表現。就產品別來看，醫美類型的商品、彩妝品都是這一波的銷售熱點，顯示疫後美麗商機買氣持續回流。

寶雅今年以來受惠店型轉型策略奏效，包括美妝店、店中店擴大布局帶動同店維持正增長，使得營業利益率來到高檔，獲利出現二成增長，毛利率也有正向表現。以第3季單季毛利率來到46%來看，較去年同期增加1.5個百分點，前三季毛利率44.74%，亦較去年同期提升增加超過1個百分點，包括產品組合、店型升級、規模經濟提升，都是帶動毛利率上升的因素。

寶雅並預計第4季加快展店腳步，若推展順利，預期本季新開店數將達10家以上。自有品牌的推展也是一大重點，包括POYA PURE+美在管蒟蒻凍、POYA Chic自訂款髮箍、POYA COZY 獨家涼感襪及POYA WAY拋棄式吸水柔膚巾等，主打充滿設計感且值得信賴的產品，滿足女性的日常生活需求。

法人表示，寶雅藉由擴大營運較佳的美妝店布局，財報表現亮眼，明年預計將展店55間，預估也會以美妝店為主，並使得美妝店的店數將突破三位數。長期來看，寶雅藉由美妝店、店中店、一般店加速展店可擴大市占率，隨著營運規模擴大、坪效提升，毛利率及營業利益率有望維持高檔水準。