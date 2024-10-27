宏碩系統 營收季季高

受惠於軍工及半導體需求回溫，宏碩系統（6895）營運今年首季落底後，營收交出逐季成長走勢。宏碩系統董事會將於今（28）日通過第3季財報，揭露營運成果。

宏碩系統主要產品為高功率真空微波管與半導體設備零件，也是目前國內唯一高功率真空微波管製造商。宏碩系統成立之初，主要供應軍用飛彈及雷達系統真空微波管，近年跨足半導體製程的商用真空微波管，也跨入供應半導體設備零組件市場。

宏碩系統9月合併營收3,509.7萬元，月增9.3%，年減2.8%，是近九個月單月新高。今年第3季合併營收0.98億元，季增12.5%，年增15.3%，是近三季新高。累計今年前九月合併營收2.57億元，年減14.6%。

宏碩系統積極擴大微波技術應用，並將公司定位為「微波業的好市多」，微波源產品並朝傳產如：紡織、製鞋，以及電動車相關的鋰電池產業應用發展。