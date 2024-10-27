大研生醫登興櫃 每股68元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

營養保健食品領導品牌大研生醫（7780）將於今（28）日以每股參考價68元登錄興櫃交易，該公司對未來健康食品的需求展望樂觀，認為有助於業績穩健成長。

大研生醫成立於2018年，專注於營養補充品的研發與銷售，旗下擁有多款暢銷產品，如德國頂級魚油、視易適葉黃素、益生菌及瑪卡等，滿足全齡層的健康需求，並根據不同族群如男性、女性、兒童與銀髮族，設計專屬的營養保健品。大研生醫以「食品工業」產業類別進入資本市場。

2023 年大研生醫全年營收達11.9億元，年增率為34%。大研生醫董事長張家銘表示，自公司成立以來，始終堅持選用國際頂級且經過臨床驗證的原料，致力於研發「安心、安全、有感」的保健營養品。在母公司尚凡國際數位社群強大的經營經驗支持下，大研生醫成功開拓電商通路，並逐步進駐實體零售市場，屢次在 momo 購物網、屈臣氏等主要通路奪得銷售冠軍。

興櫃 購物網 電商

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