長科利多 Q4營收向上

導線架廠長科*（6548）受惠消費性電子需求逐步回升、客戶展開庫存回補，搭配新品效益，法人看好今年第4季營收有望持穩向上，全年力拚成長。另外，為因應客戶未來導線架需求，先前董事會通過斥資1億美元（約新台幣32.8億元）用於擴充馬來西亞產能，這是繼2020年台灣興建新廠後規模最大的投資案。

長科*營收 圖／經濟日報提供 長科今年9月營收達10.5億元，月減1.8％、年增20％；累計今年前九月營收88.2億元，和去年同期相比成長1.8％，為歷年同期第三季。

法人表示，在消費性電子需求逐步回升，以及客戶展開庫存回補，搭配新品效益，預估第4季營收有望持穩向上，全年力拚成長無虞。

在新品布局方面，長科耕耘MiniLED多年，主要鎖定背光產品應用，新開發的MiniLED導線架產品在經實測後，光效可提升約30%，且具備成本優勢。該產品除已獲得國際一線車廠導入，也切入韓系電視品牌大廠，公司預期下半年出貨持續成長，屆時占營收比重將向上提升。

該公司也擴大營運量能，長科曾指出，由於馬來西亞廠自今年庫存調整結束後，現有產能幾近滿載，為因應客戶未來導線架需求，董事會通過斥資1億美元擴充馬來西亞產能，這是繼2020年台灣興建新廠後規模最大的投資案。

長科指出，馬來西亞位居東南亞的半導體封裝聚落核心，國內外封裝委外（OSAT）及IDM大廠皆積極前往擴產，為配合客戶擴產腳步，將擴充現有馬來西亞廠的產能規模。

長科強調，公司2017年購併日本住友海外導線架廠房以來，已先後完成擴充中國大陸蘇州廠產能和台灣新廠，現今擬進行第三階段的產能擴充計畫。

長科在全球導線架產能分布為台灣、大陸和馬來西亞，分別供應台灣、大陸、東南亞地區的三大封裝聚落，滿足客戶當地供貨需求。