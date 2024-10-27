智崴擴大海外IP授權

體感遊樂設備大廠智崴（5263）攜手日本重量級出版機構講談社，已推出多款飛行劇院影片授權作品，以《進擊的巨人》IP最受市場追捧，智崴董事長歐陽志宏指出，該影片在台灣與日本上映後熱賣，智崴目前也與美國、歐洲及中東客戶洽談中，預估該影片未來全球票房收入可達千萬美元。

歐陽志宏指出，智崴的硬體設備要有強而有力的IP才會有靈魂，在台灣正在上映的《進擊的巨人4：開戰宣言》，套票價格已超越比東京迪士尼門票，並且幾乎常客滿，不少香港及日本粉絲專程飛來台灣看。

智崴擴大海外布局 圖／經濟日報提供

歐陽志宏表示，智崴先前於紐約院舉辦《進擊的巨人4：開戰宣言》VIP獨家首映活動，當時客戶迴響踴躍，希望智崴在當地設立飛行劇院。除了美國外，智崴也與中東及歐洲客戶洽談中。

歐陽志宏預估，以《進擊的巨人4：開戰宣言》在台灣與日本市場超人氣表現來看，該影片未來全球票房收入可達千萬美元。

智崴不僅銷售硬體設備，也積極拓展影片授權機會，今年4月推出首部曲《源起非洲》，已成功授權至美國、澳洲和中國大陸；此外《進擊的巨人4：開戰宣言》也成功授權日本富士急樂園。而《進擊的巨人》系列則是智崴近年最成功的作品，關鍵IP就來自講談社。

講談社近15年來透過不同方式、平台將作品更多元化推廣到全球，與智崴合作就是新的一環，雙方於2013年開始合作，智崴使用講談社手中IP，已推出《進擊的巨人》系列、《攻殼機動隊 Ghost Chaser》、《新世紀福音戰士》等多款授權作品。

講談社董事古川公平表示，講談社成立至今已有115年，手中還有包括《阿基拉》、《美少女戰士》、《頭文字D》等知名IP，後續會陸續規畫適合智崴飛行劇院的產品。期待透過日本專業IP能力及台灣高技術的結合，一同推到全球讓產業更蓬勃發展。