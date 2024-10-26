力旺前三季 每股賺17.68元

IP大廠力旺（3529）昨（25）日召開董事會，通過前三季財報，累計今年前三季稅後純益13.19億元，年增23%，每股純益（EPS）17.68元。

力旺第3季稅後純益4.14億元，季減12.8%，年增1.97%。每股純益5.55元。力旺為全球前十大IP公司，今年第3季營運隨客戶製程升級，以及對記憶體、晶片安全IP的需求更多，使得每片晶圓能收取的權利金額攀升，市場看好下半年權利金逐季攀升。力旺昨天股價收3,210元，上漲10元，位居台股股后，外資及投信法人昨天同步賣超，僅自營商站在買方。

力旺今年在特殊製程與先進製程將持續進行布局，包括NeroFuse在HV製程往FinFET發展，以滿足OLED DDI的需求。另外，並與晶圓代工廠合作開發N2先進製程。

力旺今年以專業嵌入式記憶體矽智財榮獲台積電開放創新平台（OIP）年度合作夥伴獎。力旺指出，今年NeoFuse OTP在N7與N6成功量產，並贏得眾多設計案，涵蓋N5、N5A、N4P節點，也繼續跟進在台積電先進製程上開發IP，如正進行的N3P和規劃的N2P。

力旺指出，持續強化NeoFuse與PUF安全功能的無縫整合方案，幫助客戶應對日益增長的攻擊威脅。

力旺也深耕專業平台開發，NeoFuse在台積電高壓製程的開發已進展至N16，同時諸多MTP的開發也持續進行，迄今為止，力旺在台積電製程平台上已部署超過770個矽智財。

力旺先前提到，公司多年成長循環才剛開始，對未來成長非常有信心。力旺可量產的元件技術及IP數量持續增加，除了OTP之外，還有MTP、Flash、PUF、SecureOTP等，客戶需求都增加，帶動授權金大增，未來相對應的權利金預期也會大幅成長。