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燁聯、唐榮 11月盤價看漲

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

不銹鋼板材上游鋼廠燁聯（9957）、唐榮將於下周開出11月內外銷盤價，在亞洲大咖供應商印尼青山連續調漲報價，以及原料鎳價走揚下，主力300系列產品漲勢確定，可為營運加分。

市場人士表示，中國人民銀行降息、降準，預估釋出人民幣上兆元資金入市，吸引不銹鋼下游加工業提前在十一長假前布局庫存，刺激報價攀升。

在此同時，國際鎳價也呈上揚走勢，截至24日止，英國倫敦金屬交易所（LME）10月鎳平均現貨價格攀升至每公噸1.71萬美元，相較9月平均現貨價格每公噸1.61萬美元，高出約1,000美元，漲幅6.2%。

業者指出，兩大板材上游廠燁聯和唐榮將於下周開出11月盤價，其向以每月原料走勢為依據並參考大咖動向，以調整盤價，加上10月起電費也調漲，鋼廠生產成本墊高，勢必以漲價回應市況。

中國人民銀行 燁聯 鎳價

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