諾貝兒 揪伴攻輕齡市場

諾貝兒（6844）旗下丁丁藥局攜手慧穎生醫，推出全新「植感香氛系列」，搶攻輕齡市場，繼近期啟動展店以及併購雙引擎後，再積極進軍不同的市場領域。諾貝兒總經理許王伸昨（25）日表示，丁丁藥局推出滿足輕齡族群健康與美麗所需的新產品。植感香氛系列以生活儀式感為核心，看好消費者在現代忙碌的生活中保持美麗的需求。

諾貝兒近年積極發展自有品牌商品，建立市場差異化，一方面藉此提升公司品牌形象，亦可望增加顧客黏著度。目前公司營收占比以婦嬰用品占比最高，包括嬰兒奶粉、紙尿褲等，比重超過四成，其次是藥品與保健品，涵蓋小兒系列、成人與銀髮族，占比近三成，健康護理用品包括醫療器材、樂齡照護商品等亦超過二成。

諾貝兒昨日宣布攜手慧穎生醫搶攻輕齡市場，推出植感香氛系列。許王伸表示，除了生理健康，心理健康已成為現代社會的焦點議題，新產品同時也符合丁丁藥局服務顧客「從出生到銀髮的健康、成長、美麗」的全方位健康需求。