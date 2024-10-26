築間海外拓市 插旗日本

連鎖餐飲集團築間（7723）積極布局海外市場，繼2024年初插旗香港打造第一個海外餐飲聚落之後，昨（25）日宣布插旗日本大阪，以全新燒肉品牌「築間燒肉 ちくま焼肉」進軍日本餐飲市場，開啟第二個海外市場布局；瞄準年底聖誕節、跨年聚餐商機，年底前海內外再展十家，全球總店數挑戰200家。

築間表示，選擇日本大阪作為進軍東北亞首站的主因除了看好總產值及消費力為全日本第二之外，同時看好即將於2025年4月13日至10月13日舉辦的2025年日本國際博覽會（大阪．關西世博Expo 2025 Osaka）期間所帶來龐大商機提前布局。

「築間燒肉 ちくま焼肉」選址於日本大阪道頓堀入口處必經的千日前商店街，距離難波車站步行四分鐘的精華商圈，成為進軍東北亞市場首站。拓展事業版圖，持續創造營收規模經濟，挹注動能帶動營收成長。

火鍋起家的築間餐飲集團，看準個人獨食及燒肉商機，2020年首度跨足燒肉市場創立兩個燒肉品牌分別是主打個人燒肉的「燒肉Smile」及吃到飽的「本格和牛燒肉放題」，其中「燒肉Smile」更在台灣掀起一波個人燒肉瘋潮，躍升台灣個人式燒肉霸主。

瞄準年底聖誕節、跨年聚餐商機，築間積極布局國內外及海外市場布局，國內展開街邊店、百貨商場的門店布局，擴大國內北中南地區的品牌聚落規模，海外市場，香港銅鑼灣、旺角，日本大阪相繼完成展店計畫後，預估年底前再開十家分店。在新品牌、新門店，以及海外市場布局多軌並行下，加速市場規模擴張速度。