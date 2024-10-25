金興精密申請股票上市案 證交所預計29日審議
臺灣證券交易所預計29日召開有價證券上市審議委員會，審議金興精密（7732）申請股票上市案。
公開說明書顯示，金興精密主要業務為研發、生產及銷售車用散熱系統的風扇、馬達及鼓風機，負責人為董事長施春景。
金興精密實收資本額6.0億元，2023年稅前純益1.64億元，每股稅後純益（EPS）2.36元。
金興精密2024年上半年稅前純益1.69億元，超越去年全年獲利表現，每股稅後純益（EPS）2.20元。
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