快訊

周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

金興精密申請股票上市案 證交所預計29日審議

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所預計29日召開有價證券上市審議委員會，審議金興精密（7732）申請股票上市案。

公開說明書顯示，金興精密主要業務為研發、生產及銷售車用散熱系統的風扇、馬達及鼓風機，負責人為董事長施春景。

金興精密實收資本額6.0億元，2023年稅前純益1.64億元，每股稅後純益（EPS）2.36元。

金興精密2024年上半年稅前純益1.69億元，超越去年全年獲利表現，每股稅後純益（EPS）2.20元。

延伸閱讀

星宇航空25日上市！K董自謙「小白兔」：不炒股票

9月EPS／展達0.64元 一詮0.05元

金管會：優先推動台日跨境ETF相互掛牌 強化合作

證交所「5D反詐 舞力鬥陣」社群傳唱活動 抽 iPhone 16 Pro

相關新聞

智崴飛行劇院 打入日本

體感設備大廠智崴（5263）搶攻日本市場，除了與日本最大出版機構之一講談社合作IP開發外，其飛行劇院已打入日本兩大主題樂...

歐買尬 大啖黑悟空商機

歐買尬數位科技（3687）與子公司綠界科技*昨（25）日宣布與知名遊戲代理商泰坦育樂簽訂戰略合作協議，將在歐買尬旗下的O...

立凱電授權 在歐傳佳音

立凱電（5227）因應美系車廠客戶要求，於2022年環保製程技術及專利授權歐洲FREYR廠商，近期FREYR傳出捷報，正...

興櫃一周回顧／仁新超亮眼 勁揚逾52%

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，334檔興櫃個股本周平均上漲0.7%，本周表現最亮眼的是新藥研發股仁新（66...

築間海外拓市 插旗日本

連鎖餐飲集團築間（7723）積極布局海外市場，繼2024年初插旗香港打造第一個海外餐飲聚落之後，昨（25）日宣布插旗日本...

燁聯、唐榮 11月盤價看漲

不銹鋼板材上游鋼廠燁聯、唐榮將於下周開出11月內外銷盤價，在亞洲大咖供應商印尼青山連續調漲報價，以及原料鎳價走揚下，主力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。