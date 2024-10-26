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興櫃一周回顧／仁新超亮眼 勁揚逾52%

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
仁新董事長林雨新（中）。 聯合報系資料庫
仁新董事長林雨新（中）。 聯合報系資料庫

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，334檔興櫃個股本周平均上漲0.7%，本周表現最亮眼的是新藥研發股仁新（6696）周漲52.2%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（25）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額147.16億元、成交2.87億股、成交15.22萬筆，三項數據都較上一周增加，且漲幅超過一成檔數由五檔增加至14檔。

本周漲幅前十強在12.4%至52.2%間，以產業分布觀察，本周以電子股表現較突出，有四檔入列前十強，其餘三檔生技醫療，兩檔綠能環保，一檔金融股。

本周漲幅前三強依序為新藥研發股仁新52.2%、電子支付股歐付寶37.9%、二極體封裝股葳天股價續強，繼前一周大漲23.06%後，本周再漲25.6%。

周漲幅排名第四至十依序為水資源股聯純漲20.2%、新藥研究及開發股華上生醫漲19.6%、電子零組件製造股華旭矽材漲16.2%、細胞醫療股通用幹細胞*漲13.8%、樞紐零組件股連鋐科技漲13%、通信網路股達運光電漲12.49%、綠能概念股三地能源漲12.47%。

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