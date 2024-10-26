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立凱電授權 在歐傳佳音

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

立凱電（5227）因應美系車廠客戶要求，於2022年環保製程技術及專利授權歐洲FREYR廠商，近期FREYR傳出捷報，正式獲得歐盟創新基金1.22億歐元（約新台幣42億元）補助，預計2025年第1季完成並將在芬蘭建LFP鋰電池材料廠，隨著FREYR建廠進程加速，對立凱電授權業務帶來正面挹注。

根據FREYR官網訊息，近期正式獲得歐盟創新基金1.22億歐元補助，預計2025年第1季完成並將在芬蘭建LFP鋰電池材料廠，初期年產能為3萬噸。

立凱電在美系終端車廠客戶要求，2022年授權給FREYR廠商環保製程技術及專利授權，這是立凱電授權廠商中，繼美國ICL之後再次成為歐盟第一個獲得巨額補貼的對象。

FREYR是一家永續電池和清潔能源解決方案開發商，透過電池和再生能源價值鏈的工業化技術加速全球能源系統的脫碳。FREYR的實體資產組合包括位於挪威摩城的技術研發客戶資格工廠以及Giga Arctic和Giga America專案現場資產。

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