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歐買尬 大啖黑悟空商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

歐買尬數位科技（3687）與子公司綠界科技*昨（25）日宣布與知名遊戲代理商泰坦育樂簽訂戰略合作協議，將在歐買尬旗下的OMG遊戲派對平台推廣泰坦育樂代理之多款熱門遊戲。

根據協議，歐買尬將獨家負責重點推廣泰坦育樂代理的當紅遊戲《黑神話：悟空》。

歐買尬表示，此次合作涵蓋OMG遊戲派對平台18年來累積650萬玩家會員之推廣、行銷曝光以及網紅電商金流串接。雙方計劃藉由OMG遊戲派對現有龐大會員基礎，強化旗下遊戲產品行銷曝光，實質帶動銷售量。

泰坦育樂多年來代理多款全球知名遊戲品牌，產品陣容包括《GTA俠盜獵車手》、《NBA2K》、《艾爾登法環》、《巫師》、《霍格華茲的傳承》以及《電馭叛客2077》等系列深受玩家喜愛的作品。除了代理事業，也經營網紅電商「OhMai」，多次達成單檔遊戲預購突破千萬營業額紀錄。

此外，《黑神話：悟空》自推出以來，已在Steam平台上創下超過2,000萬套的總銷量，總收益超過10億美元(320億台幣)，並且在高峰時有超過200萬名玩家同時在線。驚人成績印證該遊戲的市場潛力。

此外，歐買尬攜手集團公司綠界科技達成泰坦育樂之獨家金流合作協議，綠界將提供全方位與客製化的金流來服務泰坦育樂之需求。綠界科技作為台灣第三方支付領域的領先者，將為泰坦育樂的遊戲提供穩定、安全的金流處理系統，進一步加強其市場競爭優勢。

歐買尬表示，泰坦育樂在家用主機與PC遊戲產業經營有成，此次合作將不僅深化雙方既有優勢，也為未來深度合作鋪路。歐買尬強調，雙方有望在遊戲產業內形成更緊密的夥伴關係，共同開拓任天堂（Nintendo）、索尼（Sony）等家用主機市場版圖。

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