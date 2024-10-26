智崴飛行劇院 打入日本

體感設備大廠智崴（5263）搶攻日本市場，除了與日本最大出版機構之一講談社合作IP開發外，其飛行劇院已打入日本兩大主題樂園，明年在日本也有新飛行劇院開幕，智崴董事長歐陽志宏昨（25）日表示，日本觀光市場自疫情後急速復甦，且除了樂園需求外，已陸續打入更多旅遊觀光景點，預期新案將於2025年開始貢獻營收。

智崴飛行劇院已打入日本富士急樂園及另一知名鐵道樂園，該鐵道樂園先前進行大改裝，重點更新遊樂設備之一，就是引進智崴飛行劇院，成為該樂園賣點，由於該鐵道樂園為連鎖集團，智崴目前也在積極爭取飛行劇院賣進該集團旗下其他娛樂據點。

此外，智崴明年在日本也有新的飛行劇院將啟用。歐陽志宏分析，亞洲市場最重要的就是日本及中國大陸，大陸近幾年不好但也漸漸復甦，而日本觀光市場在疫情後急速成長，去年開始觀光人數大增，也帶動智崴日本業務成長。

隨著疫情結束，全球旅遊與樂園全面復甦，遊樂設施產業即將進入黃金十年成長期。UN Tourism預測國際觀光將在2024年全面復甦，今年前七個月國際旅遊已恢復到疫情前96%。

展望後市，歐陽志宏表示，從客戶詢問度來看，日本整體觀光旅遊市場需求度比主題樂園更大，具有更高的潛力，接下來智崴除了持續開拓主題樂園商機外，也將有更多獨立的飛行劇院，主要供應光觀旅遊市場，預計新案將自2025年開始反映在營收上。

此外，由於日本安全標準及法規相比國際平均高，因此遊樂設備能賣進日本，對於拓展其他海外市場有很大的幫助。

法人表示，智崴今年下半年新的兩部影片授權成效不錯，隨著設備數量增加，對授權金有所助益，預計今年第3季有機會轉盈，下半年毛利率也有所增長。

智崴累計今年前三季營收8.84億元、年增47.4%。法人指出，整體來看，智崴今年下半年營收、獲利有望優於上半年，今年有機會轉盈，且明年營運將更勝今年。